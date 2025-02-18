Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Представители двух государств начали диалог после нескольких лет отсутствия контактов. От России на переговоры прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Делегации двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Самолет с представителями России прилетел в Эр-Рияд накануне вечером. Делегации Украины на переговорах не будет.
По словам Ушакова, главное в диалоге — запустить нормализацию отношений России и США. На мероприятии поднимут вопрос организации встречи президентов двух государств — Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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