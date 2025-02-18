МИД обнародовал первое фото с переговоров России и США в Эр-Рияде

В Сети появилось первое фото с переговоров России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Снимок показала пресс-служба МИД.

Судя по кадру, на мероприятии также присутствуют представители Саудовской Аравии. От российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Мероприятие стартовало утром 18 февраля. Делегации встретились во дворце королевской семьи Дирия в комплексе Альбасатин.

Самолет с российскими представителями приземлился в столице Саудовской Аравии вечером 17 февраля. Участники переговоров поднимут тему организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать переговоры США и России. По его словам, власти ничего не знали о мероприятии, страна не будет в нем участвовать.