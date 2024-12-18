Деда Мороза доставили к детям в Болгарию на штурмовике Су-25

Болгарский Дед Мороз (Дядо Коледа) приземлился на аэродроме Безмер на учебно-боевом штурмовике Су-25УБК, чтобы устроить праздник для местных детей. Организацией полета занимались национальные ВВС, сообщило Болгарское национальное телевидение.
Вместе с ним на таком же самолете прилетела Снежанка — болгарская Снегурочка. Гномов-помощников привезли следом на вертолете Agusta 109, предоставленном пограничной службой Болгарии.
Такое праздничное мероприятие проводят каждый год для детей летного и технического состава авиабазы. Командование рассказало, что в этом году оленью упряжку заменили самолетом, чтобы Дядо Коледа быстрее добрался из Лапландии.
Ранее в Генпрокуратуру поступило предложение признать Санта-Клауса иноагентом. Инициатором выступил лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, американский символ Нового года заменяет традиционного Деда Мороза.
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