Санта-Клауса захотели признать иноагентом в России

В России могут признать иноагентом Санта-Клауса. С таким предложением обратился в Генпрокуратуру лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщил Shot .

По мнению общественника, американский символ Нового года популярен в недружественных России странах. Также он заменяет традиционного Деда Мороза — узнаваемость Санта-Клауса близка к 100%.

Кроме того, его образ используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которая владеет товарными знаками Cyber Santa, Santa Claus и Father Christmas. Стоимость всех трех торговых марок — 1,6 триллиона долларов.

По мнению Бородина, есть вероятность, что иностранные компании финансируют образ Санта-Клауса в России для разрушения традиционных российских ценностей.

Ранее фольклорист Варвара Добровольская рассказала, чем российский Дед Мороз отличается от своего западного коллеги Санта-Клауса. Первый носит длинную шубу и не жалуется на зрение, а американский символа Нового года предпочитает короткую куртку и очки.