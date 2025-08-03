В Виннице 2 августа вспыхнул самый масштабный протест против принудительной мобилизации с начала спецоперации. Его жестокое подавление силовиками экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала назвал очередным преступлением режима президента Владимира Зеленского.

«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. <…> Это же страшное преступление произошло. Вы не понимаете этого?» — обратился он к главе киевского режима.

Соскин добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Минобороны Денис Шмыгаль, премьер-министр Юлия Свириденко и другие члены украинского правительства промолчат. Они просто сделают вид, что не имеют никакого отношения к произошедшим в Виннице событиям.

Аналитик отметил, что Свириденко «всю эту схему и организовала». Да и Шмыгаль должен будет понести ответственность.

Ранее в Виннице сотрудники ТЦК привезли около 100 мужчин на стадион «Локомотив» в рамках принудительной мобилизации. Женщины и дети попытались их освободить, но силовики жестоко подавили бунт. Женщин избивали, затаскивали в автозаки и применяли против них слезоточивый газ.