Бунт против ТЦК в Виннице стал самым масштабным за время СВО

Протесты против произвола территориальных центров комплектования (ТЦК) в Виннице стали самыми масштабными с начала спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников», — отметили в сообщении.

Масштабный бунт в Виннице связан с работой местного ТЦК, который пытается за короткий срок набрать бойцов для 59-й отдельной мотопехотной бригады и 120-й бригады теробороны. Эти подразделения несут огромные потери под Волчанском и Красноармейском.

Минувшей ночью толпа людей прорвалась на стадион «Локомотив», куда военкомы привезли около 100 мужчин. Среди протестующих было много женщин. Они пытались взять штурмом здание.

Полиция силой разогнала участников протеста. Силовики бросались на женщин, затаскивали их в автозаки и применяли слезоточивый газ.