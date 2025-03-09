ЧС из-за пожаров объявили в одном из округов штата Нью-Йорк

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Саффолк в связи с низовыми пожарами, которые вспыхнули на острове Лонг-Айленд. Информацию опубликовал на официальном сайте губернатора.

«Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила сегодня чрезвычайную ситуацию в округе Саффолк, так как в субботу днем начались многочисленные низовые пожары», — сказано в публикации.

В борьбе с возгоранием участвуют свыше 30 пожарных расчетов. Также к ликвидации огня были привлечены четыре вертолета Национальной гвардии города Нью-Йорка.

Ранее мощные лесные пожары охватили Лос-Анджелес. Как заявил президент США Дональд Трамп, масштаб разрушений превысил ущерб от возможного ядерного удара. Сумма уже достигла 250 миллиардов долларов. В Лос-Анджелесе более 12 тысяч домов превратились в руины, среди них была и недвижимость российских знаменитостей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал у властей США 40 миллиардов долларов для восстановления штата.