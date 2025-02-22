Губернатор Калифорнии потребовал у властей США 40 миллиардов долларов

Губернатор Ньюсом: для восстановления Калифорнии после пожаров нужно $40 млрд

Для восстановления Калифорнии после масштабных пожаров потребуется порядка 40 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, губернатор направил в администрацию США письмо с требованием направить деньги местным властям для устранения последствий пожаров.

«Гэвин Ньюсом просит конгресс выделить около 40 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий», — отметило издание.

По его данным, для полноценной оценки последствий ЧП на экономику штата потребуются годы.

В январе штат пострадал от самых разрушительных за всю его историю пожаров. По информации Los Angeles Times, власти знали о грозившей региону опасности, но не попытались ее предотвратить.

Когда пожарный департамент Лос-Анджелеса получил экстренные предупреждения, чиновники не стали направлять на развертывание около тысячи готовых к работе огнеборцев.