Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

Масштаб разрушений из-за бушующих лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния уже превысил ущерб от возможного ядерного удара. Такое мнение в эфире телеканала Newsmax выразил избранный президент США Дональд Трамп.

«Ситуация еще хуже, чем просто можно увидеть по телевизору. Полагаю, что разрушения там еще сильнее, чем если бы по ним нанесли ядерный удар», — сказал он.

Трамп не исключил, что число погибших впоследствии заметно увеличится.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начали распространяться 7 января на фоне ветреной и сухой погоды. Общая площадь пожаров на территории округа уже превысила 16 тысяч га.

Стремительно распространившийся огонь уничтожил элитную недвижимость многих знаменитостей, в том числе актера и режиссера Мэла Гибсона, актрисы и модели Пэрис Хилтон, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.