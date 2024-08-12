«Чрезвычайно опасны». В Австрии отреагировали на обстрел ЗАЭС, не упомянув Украину

Австрийский канцлер Карл Нехаммер на фоне атаки на ЗАЭС призвал к деэскалации и мирному диалогу, не упомянув, что обстрел совершили украинские силы. Свое обращение политик написал в соцсети X .

«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ», — написал он.

Вечером 11 августа стало известно об атаке ВСУ на Энергодар. Один из ударов пришелся на объект охладительных систем станции. В результате ЧП начался пожар. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что инфраструктура ЗАЭС впервые за все время украинских ударов получила настолько серьезные повреждения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тоже высказалась о случившемся. Она назвала удар ВСУ ядерным террором континента. Также дипломат задалась риторическим вопросом: где был глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда ВСУ вновь атаковали станцию?