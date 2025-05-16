Члены украинской делегации пришли в военной форме на переговоры в Стамбуле

Некоторые члены украинской делегации не последовали правилам дресс-кода и пришли в военной форме на переговоры. Видео со встречи распространилось в Telegram-каналах.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле уже начались. Глава делегации Украины, министр обороны страны Рустем Умеров, заявил, что страна полностью готова к прекращению огня. Он отметил, что мир возможен при условии, если Россия проявит готовность к конкретным действиям.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на скорое начало переговоров в Стамбуле. Он отметил, что пока нельзя делать выводы об этом мероприятии. Нужно дождаться результатов первой встречи.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул важность контактов главы государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.