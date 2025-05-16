В Кремле высказались на тему переговоров с Украиной и роли Трампа в урегулировании конфликта

Песков: контакты Путина и Трампа крайне важны для украинского урегулирования

Россия надеется на скорое начало российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом со ссылкой на заявления пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщило РИА «Новости» .

«Сейчас все внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что на данный момент невозможно сделать какие-то заявления о переговорном процессе и нужно дождаться итогов первой встречи российской и украинской делегаций.

Кроме того, Песков подчеркнул особую важность контактов Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

«Контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования», — согласился с мнением представителей США пресс-секретарь президента России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным ключом к урегулированию ситуации является встреча Трампа и Путина.