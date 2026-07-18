Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило пять тысяч

Спикер Родригес: в Венесуэле при землетрясениях погибли 5069 человек

В Венесуэле после двух мощных землетрясений погибли 5069 человек, еще 16 740 жителей получили травмы. Обновленные данные представил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в телеграм-канале .

За сутки число погибших выросло на 139 человек. Стихия оставила без жилья почти 18 тысяч жителей. Власти разместили 21 235 человек в 107 лагерях временного проживания.

Землетрясения повредили 856 зданий, включая 190 полностью разрушенных объектов. К спасательным работам привлекли свыше 2,2 тысячи иностранных специалистов, почти 31 тысячу сотрудников различных служб и более 31 тысячи добровольцев.

Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня с разницей в 39 секунд. После катастрофы власти объявили чрезвычайную ситуацию, а Россия направила в Венесуэлу гуманитарную помощь.