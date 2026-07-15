Лидер Венесуэлы поблагодарила Россию за гумпомощь после землетрясения

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Россию за поддержку и гуманитарную помощь, переданную для пострадавших из-за разрушительного землетрясения венесуэльцев. Об этом сообщил ТАСС .

«Я хочу лично поблагодарить Россию, другие страны и их послов за руку помощи, которую они протягивают Венесуэле в этот тяжелый момент, когда многие семьи потеряли своих близких», — заявила она.

Венесуэльский лидер вместе с российским послом в боливарианской республике Сергеем Мелик-Багдасаровым посетила главный центр сбора и распределения гумпомощи. Она рассказала, что лишившиеся жилья венесуэльцы находятся во временных лагерях.

В Венесуэле в результате землетрясения погибли 4 118 человек, пострадали 16 740 и лишились крова — 17 907 человек. Россия направила гуманитарный груз в Каракас.