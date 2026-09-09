Число жертв селя в Непале превысило 1,3 тысячи человек
Жертвами схода селевого потока в Непале стали 1367 человек, еще 5132 числятся пропавшими без вести. Такие данные опубликовало Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, сообщило Центральное телевидение Китая.
В приграничном районе Непала 26 августа из-за обрушения ледника сошел мощный сель, который снес множество домов и инфраструктурных объектов. Спасатели продолжают разбирать завалы, поисковая операция не прекращается. Власти объявили 7 сентября днем траура по погибшим от стихии.
Среди пропавших числятся 11 граждан России, сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты тесно взаимодействуют с местными властями и отслеживают судьбу соотечественников.
По словам премьер-министра Непала Балендры Шаха, главной причиной катастрофического наводнения в стране стало изменение климата.