В Непале объявили день траура после катастрофического наводнения

Власти Непала объявили 7 сентября национальным днем траура в память о погибших в результате масштабного наводнения и схода селевых потоков. Об этом сообщило издание VOV World .

Государственные флаги приспустили в стране и в дипломатических представительствах за рубежом.

По официальным данным полиции, число погибших достигло 1344 человек. Еще около пяти тысяч числятся пропавшими без вести, среди них 589 иностранных граждан.

Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать затопленные территории, несмотря на сохраняющуюся угрозу новых паводков.

Катастрофа произошла 26 августа в районе границы Непала и Китая. Обвал ледника вызвал мощный поток воды, грязи и льда, который спровоцировал оползень и резко поднял уровень воды в реке Бхоте-Коши. Поток прошел по горной местности более 70 километров, разрушая жилые здания и инфраструктуру.