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    В Непале объявили день траура после катастрофического наводнения

    В Непале объявили 7 сентября днем траура после наводнения

    Tenzin Nyida
    Фото: Tenzin Nyida/www.globallookpress.com

    Власти Непала объявили 7 сентября национальным днем траура в память о погибших в результате масштабного наводнения и схода селевых потоков. Об этом сообщило издание VOV World.

    Государственные флаги приспустили в стране и в дипломатических представительствах за рубежом.

    По официальным данным полиции, число погибших достигло 1344 человек. Еще около пяти тысяч числятся пропавшими без вести, среди них 589 иностранных граждан.

    Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать затопленные территории, несмотря на сохраняющуюся угрозу новых паводков.

    Катастрофа произошла 26 августа в районе границы Непала и Китая. Обвал ледника вызвал мощный поток воды, грязи и льда, который спровоцировал оползень и резко поднял уровень воды в реке Бхоте-Коши. Поток прошел по горной местности более 70 километров, разрушая жилые здания и инфраструктуру.