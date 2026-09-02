Премьер Непала назвал изменение климата причиной катастрофы в стране

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал изменение климата главной причиной разрушительного наводнения в республике. Об этом он написал в Facebook*.

Температура в Гималаях в последние годы повысилась на 1,8 градуса, напомнил Шах.

«По мнению экспертов, обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию», — подчеркнул он.

Сошедшая с вершин снежно-водяная смесь продолжила таять. Спускаясь с высокогорья, поток еще сильнее разогнался и обрушился на жилые районы.

Премьер-министр подчеркнул, что реагировать на бедствия, вызванные глобальным потеплением должен весь мир.

Ранее в МИД сообщили, что поиски 12 пропавших во время наводнения россиян продолжаются. Бедствие произошло 26 августа на границе Непала и Китая.

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