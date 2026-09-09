В списке пропавших после наводнения в Непале оказались 11 россиян

Захарова сообщила об 11 россиянах, пропавших после наводнения в Непале

В результате наводнения в Непале в списках пропавших числятся 11 граждан России. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В перечень лиц, пропавших без вести в результате наводнения в Непале, включены 11 граждан России», — сказала она.

Захарова добавила, что посольство России в Непале взаимодействует с местными властями по запросам о судьбе соотечественников, которые находились в зоне бедствия.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона продолжает наблюдать за ситуацией в Непале после наводнения.

Катастрофа произошла 26 августа на границе с Китаем. Причиной стал обвал ледника, который вызвал поток льда и грязи. Огромная масса прошла 70 километров, разрушив инфраструктуру и жилые дома.

Число жертв достигло 1344, еще порядка пяти тысяч записаны в пропавшие без вести.