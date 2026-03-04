Израильские военные объявили о новой серии ударов по Бейруту

Армия обороны Израиля начала новую волну атак на инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Подробности пообещали сообщить позже.

Накануне северные и центральные районы Израиля впервые с ноября 2024 года, когда вступило в силу перемирие, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана. Большинство ракет удалось перехватить, одна из них упала на открытой местности.

Перед этим израильское военное командование объявило об убийстве одного из лидеров «Хезболлы» — начальника штаба ливанского корпуса движения Резы Хузаи, ответственного за связь с Ираном и поставки оружия в Ливан с территории Исламской республики.