Число погибших в секторе Газа от ударов ЦАХАЛ превысило 200 человек

Более 200 человек погибли из-за израильских обстрелов сектора Газа в ночь на 18 марта. Об этом сообщило правительство Газы каналу Al Aqsa .

«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — заявили журналисты.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированных ударах по Газе. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявила журналистам о возобновлении военной операции против ХАМАС.

Ранее израильский министр энергетики Эли Коэн приказал прекратить подачу электричества в сектор Газа. По его словам, силы еврейского государства будут использовать все средства для освобождения заложников и обеспечения безопасности после завершения военных действий.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил расправой над членами ХАМАС, если те не освободят всех заложников. Также он призвал лидеров движения покинуть Газу.