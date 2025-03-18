Число погибших в секторе Газа от ударов ЦАХАЛ превысило 200 человек

Фото: РИА «Новости»

Более 200 человек погибли из-за израильских обстрелов сектора Газа в ночь на 18 марта. Об этом сообщило правительство Газы каналу Al Aqsa.

«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — заявили журналисты.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированных ударах по Газе. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявила журналистам о возобновлении военной операции против ХАМАС.

Ранее израильский министр энергетики Эли Коэн приказал прекратить подачу электричества в сектор Газа. По его словам, силы еврейского государства будут использовать все средства для освобождения заложников и обеспечения безопасности после завершения военных действий.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил расправой над членами ХАМАС, если те не освободят всех заложников. Также он призвал лидеров движения покинуть Газу.

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