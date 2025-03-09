Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

«Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа», — сказал Коэн.

Он сказал, что будет использовать все имеющиеся средства, чтобы добиться освобождения всех заложников и обеспечить безопасность в Газе после завершения военных действий.

На прошлой неделе Израиль ввел полный запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил расправой над членами палестинского движения ХАМАС, если они немедленно не освободят всех заложников. Он также призвал лидеров движения покинуть Газу, пока у них еще есть возможность. После этого президент обратился к жителям сектора с угрозами.