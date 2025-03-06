«Вы уже мертвы!» Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

Трамп: с ХАМАС все кончено, если они не освободят заложников и не покинут Газу

Президент США Дональд Трамп пригрозил расправой над членами палестинского движения ХАМАС, если они немедленно не освободят всех заложников. Ультимативное сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Освободите всех заложников прямо сейчас и не позднее, и немедленно верните все тела убитых вами людей, в противном случае для вас все кончено», — написал Трамп.

Он также призвал лидеров движения покинуть Газу, пока у «них еще есть шанс», после чего обратился с угрозами к жителям сектора.

«Прекрасное будущее вас ждет, но не в том случае, когда вы удерживаете заложников. Если вы их удерживаете, считайте, вы уже мертвы! Примите разумное решение. Немедленно освободите заложников, иначе потом вам придется заплатить адски дорого!» — подчеркнул Трамп.

Ранее армия обороны Израиля приостановила оказание гуманитарной помощи в секторе Газа после отказа руководства ХАМАС принять план США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.