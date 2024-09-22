Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране выросло до 19

Shafaqna: в результате взрыва газа на шахте в Иране погибли 19 человек

Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек. Об этом заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди, сообщило агентство Shafaqna .

«Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек», — сказал он.

Накануне вечером в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время в блоках C и B угольной шахты в Табасе работало 69 рабочих. Погибли 19 человек, ранены — 17.

Всего на месте аварии на шахте Табас оказывают помощь 40 человек в виде специализированных бригад.

«На место происшествия были отправлены автобусы скорой помощи и 13 машин скорой помощи», — добавил он.

Ранее посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза после взрыва пейджера. В стране 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. Россия рассматривает подрыв как акт гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ЕС ждут катастрофические последствия в случае эскалации на Ближнем Востоке.