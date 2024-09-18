Посол Ирана в Ливане лишился глаза после взрыва пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял глаз из-за взрыва пейджера. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Массовый подрыв пейджеров в Ливане произошел накануне. По последним данным, в результате случившегося девять человек погибли, около четырех тысяч получили ранения. По одной из версий, причиной стала вредоносная программа.

Движение «Хезболла» уже обвинило в произошедшем власти Израиля. По информации издания Axios, премьер страны Биньямин Нетаньяху лично санкционировал операцию.

Агентство Reuters сообщило, что «Хезболла» заказала гаджеты у тайваньской компании Gold Apollo, а израильская разведка сумела заложить в них взрывные устройства. Аккумуляторы устройств дистанционно нагрели, после чего и случились взрывы.

Источник The Wall Street Journal отметил, что некоторые бойцы движения почувствовали неладное и успели избавиться от пейджеров, сохранив тем самым свою жизнь.