Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 2,6 тысячи

Власти Венесуэлы заявили о 2645 погибших при землетрясениях 24 июня

Жертвами двойного землетрясения в Венесуэле стали 2645 жителей. Ранения различной степени тяжести получили 12 666 человек, еще 6462 вытащили живыми из-под завалов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по коммуникации и информации Венесуэлы в Instagram*.

Работа по поиску выживших под завалами зданий продолжилась. Для оказания помощи пострадавшим семьям привлекли тысячи волонтеров. В страну поступает гуманитарная помощь из других государств.

Поддержку уже получили более 86 тысяч пострадавших семей, но без крыши над головой еще остаются 15 050 человек.

Разрушительные землетрясения произошли на севере Венесуэлы 24 июня. Уполномоченный президент страны Делси Родригес объявила недельный национальный траур по погибшим.

Директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин заявил об отправке в Каракас гуманитарного груза. В него вошли палатки для временного размещения, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

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