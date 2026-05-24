Число погибших при взрыве на железной дороге в Пакистане выросло до 24

Взрыв на железной дороге в пакистанском городе Кветта унес жизни 24 человек, еще более 50 пострадали. Об этом сообщила газета Pakistan Observer .

Бомба сработала на путях в районе Чаман-Пхатак, когда мимо проезжал пассажирский поезд. Три вагона сошли с рельсов, два перевернулись. Также пострадали соседние здания и припаркованные машины. Среди погибших — трое военных из пограничного корпуса.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). Схожий теракт организация устроила в марте прошлого года.

На въезде в горный туннель боевики захватили пассажирский поезд, предварительно подорвав пути. Члены группировки на месте расстреляли шестерых военных и пообещали убивать заложников при попытке их освобождения. После этого президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента и премьер-министра Пакистана.

Конфликт между властями и боевиками в Пакистане продолжается уже несколько десятилетий, сопровождаясь регулярными терактами против военных и жертвами среди мирного населения.