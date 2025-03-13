Путин выразил соболезнования властям Пакистана после атаки террористов на поезд

Нападение вооруженных террористов на пассажирский поезд с мирными жителями — это жестокое и циничное преступление. Об этом написал в своей телеграмме в адрес президента и премьер-министра Пакистана Асифа Али Зардари и Шехбаза Шарифа президент России Владимир Путин. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля .

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что мужество и высокий профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов спасли сотни человеческих жизней.

Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим от рук вооруженных боевиков. Путин добавил, что Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пакистаном в области борьбы с терроризмом.

Группа боевиков из террористической организации «Армия освобождения Белуджистана» захватила поезд с пассажирами на въезде в горный тоннель, предварительно подорвав пути.

Террористы сразу расстреляли шестерых военных и пообещали, что расправятся с заложниками при попытке их освобождения. Боевики потребовали освободить своих соратников, взятых в плен. В ходе операции спецслужбы Пакистана освободили более 400 заложников и обезвредили 33 боевика.

Конфликт требующих независимости провинции Белуджистан боевиков с властями Пакистана продолжается несколько десятков лет. Боевики регулярно устраивают теракты против военных, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

В начале января этого года перевозивший пограничников автобус наехал на заложенную террористами бомбу. На месте погибли шесть человек, более 40 получили ранения.