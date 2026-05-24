При подрыве поезда на юго-западе Пакистана погибли минимум 16 человек

В пакистанском городе Кветта на юго-западе страны в результате подрыва поезда погибли 16 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan .

«Шестнадцать человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак», — уточнили журналисты со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, взрыв произошел, когда пассажирский поезд пересекал указанный район. Припаркованные на пути следования состава автомобили получили повреждения.

Ранения, по информации телеканала Geo, получили свыше 20 человек. На место происшествия уже прибыли спасатели.

Накануне в Сербии временно приостановили движение всех пассажирских поездов. Журналисты связали это со студенческим митингом в Белграде: подобная практика стала систематической при антиправительственных акциях.