Пезешкиан назвал бесчеловечным удар по школе для девочек в Минабе

МИД Ирана: при атаке на школу в городе Минаб погибли до 160 девочек

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал бесчеловечным и варварским удар по школе для девочек в городе Минаб на юге страны и призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера.

В МИД Ирана уточнили, что в результате удара США и Израиля по школе погибли 150–160 учениц. Президент страны решительно осудил этот шаг и выразил соболезнования семьям погибших и всему иранскому народу.

«Это варварство — еще одна черная страница в истории бесчисленных преступлений, совершенных агрессорами, которые никогда не будут стерты из исторической памяти нашего народа. Решительно осуждаю этот бесчеловечный акт», — сказал Пезешкиан.

Также США и Израиль в ходе атаки ударили по спортивному залу в Ламарде в иранской провинции Фарс. В этот момент в помещении тренировались дети, более 15 человек погибли.