Число погибших при израильских бомбардировках в секторе Газа выросло до 310

В результате бомбардировок со стороны Израиля в секторе Газа погибло 310 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

«Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа», — процитировало ведомство Al Jazeera.

В ночь на вторник армия обороны Израиля сообщила о массированных ударах по сектору Газа. Как утверждает издание Axios, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль принял решение возобновить военные операции против ХАМАС.

Этот шаг предприняли из-за планов палестинского движения нарушить перемирие. Израильские военные атакуют объекты ХАМАС в палестинском анклаве.

Ранее израильский министр энергетики Эли Коэн приказал прекратить подачу электричества в сектор Газа. По его словам, силы еврейского государства будут использовать все доступные средства для освобождения заложников и обеспечения безопасности после завершения военных действий.

Американский Дональд Трамп пригрозил расправой над членами палестинского движения, если они немедленно не освободят всех заложников.