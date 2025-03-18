ЦАХАЛ возобновил бои с ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля снова начала проводить военные операции против движения ХАМАС в Газе. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее данным, израильские военные атакуют объекты ХАМАС в палестинском анклаве.

Эту информацию подтвердила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на нее заявил в соцсети X, что правительство отказалась идти на продление перемирия.

«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия», — написал он.

По данным агентства Reuters, из-за ударов ЦАХАЛ пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы. В Сети также появилась информация, что жертвами обстрелов израильской армии в ночь на 18 марта стали более 200 человек.

Ранее министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа. По его словам, страна пошла на эту меру ради освобождения всех заложников и обеспечения безопасности в палестинском анклаве.