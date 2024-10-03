Число погибших от удара ЦАХАЛ по ливанской столице выросло до пяти

AFP: число погибших после удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до пяти

Число жертв израильского удара по центральным районам ливанской столицы Бейрута выросло до пяти. Об этом сообщило агентство France Presse .

До этого сообщали только о двух погибших.

Ранее ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил, что военные нанесли точный удар по Бейруту. Целями атак назвали объекты «Хезболлы».

Как рассказал руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин в беседе с 360.ru, в ливанской столице сложилась трудная ситуация. Людям приходится жить на улицах, в больницах не хватает врачей и мест.