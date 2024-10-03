Число погибших от удара ЦАХАЛ по ливанской столице выросло до пяти

Число жертв израильского удара по центральным районам ливанской столицы Бейрута выросло до пяти. Об этом сообщило агентство France Presse.
До этого сообщали только о двух погибших.
Ранее ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил, что военные нанесли точный удар по Бейруту. Целями атак назвали объекты «Хезболлы».
Как рассказал руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин в беседе с 360.ru, в ливанской столице сложилась трудная ситуация. Людям приходится жить на улицах, в больницах не хватает врачей и мест.
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