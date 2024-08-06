Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш за день выросло на 109

AFP: за один день во время протестов в Бангладеш погибли 109 человек

Число погибших во время начавшихся беспорядков в Бангладеш за день возросло на 109 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.

«По меньшей мере 109 человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», — передали журналисты.

День назвали «самым смертоносным» с момента начала протестов. Общее число погибших достигло 409 человек.

Демонстрации в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. Премьер-министр страны Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Местные военные после отставки политика сформируют временное правительство.

Ранее протестующие устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. В Дакке участники беспорядков подожгли музей основателя Бангладеш и ворвались в здание парламента.