Число подозреваемых в деле о подрыве «Северных потоков» выросло

Генеральная прокуратура и суды Германии в ходе проведения расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выдали несколько ордеров для ареста подозреваемых. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Он не назвал точное число выданных ордеров, но подчеркнул, что это стандартная практика, когда обвиняемых арестовывают, а после по процедуре выносят приговор.

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — заявил Хебештрайт.

По данным немецких СМИ, Генеральная прокуратура Германия выдала только ордер для ареста украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам.

Эту информацию подтвердили польские правоохранители, которые уточнили, что не успели задержать украинца — он уехал в свою страну.

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel со ссылкой на источники уточнили, что драйвер до отъезда в Польшу, а после на Украину долго находился в Германии и был под наблюдением спецслужб, которые не могли его задержать без ордера.

По данным издания, польские силовики прямо заявили, что не стали арестовывать Журавлева, а дали ему уйти, так как считают подрывы газопроводов правильным решением.

Также известно, что сообщниками дайвера была семейная пара с Украины, которая владела открытой в Польше туристической фирмой. Через нее подрывники арендовали яхту «Андромеда» и на ней добрались до газопроводов.