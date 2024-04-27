Четыре ТЭС получили серьезные повреждения на Украине | 360°

Мир 27 апреля 2024, 09:59 Четыре ТЭС получили серьезные повреждения на Украине ДТЭК: 4 украинские ТЭС получили серьезные повреждения

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В результате прилетов оборудование четырех ТЭС на Украине получило серьезные повреждения. Об этом сообщил местный энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование», — указали в пресс-службе компании.

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В ночь на 27 апреля в восьми регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Сирену, оповещающую об опасности, слышали горожане в 03:57 по московскому времени. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ночных ударов повреждения получила энергетическая инфраструктура сразу трех регионов на западе и востоке страны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе российских войск по психиатрической больнице в Харькове. Он пояснил, что в этих лечебницах не содержатся пациенты. Там расположились украинские боевики.