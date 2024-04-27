Мир 27 апреля 2024, 08:53 Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по расположенным в психиатрической больнице в Харькове военнослужащим ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Два прилета в Харькове в 00:30. Местные власти заявили о прилете в районе психиатрической больницы в Салтовском районе, в нескольких кварталах из-за детонации вышибло стекла. Психдиспансеры давно закрыли на Украине, там располагалась всушники», — отметил он.

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Лебедев уточнил, что район прилета оцепили, туда приехали 12 машин скорой помощи.

«Эта территория была закрытой для посещений. На въезде находились военные, через КПП пропускали только военнослужащих», — добавил координатор николаевского подполья.

Ранее Лебедев сообщил о мощном прилете в городе Стрый Львовской области. Точный характер повреждений пока неизвестен.