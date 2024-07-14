«Человек психически нездоровый». Стрелявший в Трампа желал прославиться на весь мир

Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком . Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно — спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника для 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Киллер с отклонениями

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте, что? Вы взяли не того парня», — об этом заявил Томас Мэтью Крукс, сидя в автомобиле.

На лице молодого человека — весь спектр эмоций. Сначала он был серьезным, потом начал улыбаться, а после поднес камеру к лицу и перешел чуть ли не на шепот. С роликом ознакомился бывший оперативник Михаил Игнатов.

«Посмотрел на это видео. Вот мое впечатление на первый взгляд — человек психически нездоровый, у него однозначно есть какие-то отклонения психические», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил — поведение молодого человека говорит о том, что он явно желал прославиться. И славу это получил.

Убитый и знаменитый

Американец очень хотел стать знаменитым — тогда он схватился за винтовку.

«По его поведению видно, что он хочет какой-то славы в обществе, хочет, наверное, прославить себя, показать, хочет себя проявить, чтобы о нем узнали. У него есть такая тяга к тому, чтобы стать публичным человеком», — объяснил Игнатов.

Он далек от мысли о том, что «такой психопат возьмет в руки оружие и пойдет на такое тяжкое преступление — особо тяжкое преступление, как убийство человека».