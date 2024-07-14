Трамп призвал американцев проявить характер для победы над злом

Трамп после покушения заявил, что нельзя позволить «злу одержать верх»

Lev Radin/Keystone Press Agency
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскому обществу необходимо сплотиться и противостоять злу. Такое заявление сделал переживший накануне покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп, его процитировали журналисты Associated Press.

«В этот момент, как никогда, важно, чтобы мы были едины и проявили наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволить злу одержать верх», — сказал он.

Политик выразил соболезнования семье погибшего во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Он добавил, что будет молиться за пострадавших зрителей.

В России также выразили соболезнования родственникам случайной жертвы киллера, пытавшегося застрелить Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ сочувствует и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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