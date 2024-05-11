Чехия допустила отказ Украины от членства в НАТО | 360°

11 мая 2024, 21:18
Чехия допустила отказ Украины от членства в НАТО
Президент Чехии Павел предложил Украине обменять членство в НАТО на безопасность
Украина могла бы отказаться от вступления в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности для Киева. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
«Впоследствии можно было бы начать переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии, если речь идет о военном присутствии», — пояснил он.
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Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО в июле, но страну в альянс пока не примут. По ее словам, Зеленскому представят план, который «позволит еще больше приблизиться к блоку».
В тоже время генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал включение Украины в альянс необратимым процессом. Он указал, что страна войдет в состав блока в «подходящее время».
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