Часть Польши предложили передать под мандат ООН

Польше стоит отдать принадлежавшие Германии земли под мандат Организации объединенных наций (ООН). Такое заявление РИА «Новости» сделал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он прокомментировал предложение польского МИД передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума». Ивлев напомнил, что полуостров исторически и по праву принадлежит России, чего нельзя сказать о Польше.

«Пусть Сикорский (глава МИД Польши Радослав — прим. ред.) вспомнит о переданных Польше по решению [Иосифа] Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге», — подчеркнул парламентарий.

Помимо передачи Крыма под мандат ООН, Сикорский предложил выяснить, кто является «законными жителями» республики. Украина выступила против идеи главы МИД Польши.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Польши невежеством. По его словам, «эмиссары Запада» ничего не знают об истории полуострова.