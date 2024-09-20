«Неучам поручают дипломатию». Константинов — об идее передать Крым под мандат ООН
Константинов: идея Польши передать Крым под мандат ООН — невежество
Идея Польши передать Крым под мандат ООН является невежеством. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
Комментируя это высказывания, Константинов отметил, что «всякие эмиссары Запада» по приезде в Киев не могу не высказаться о Крыме. Однако делают это, будучи глубоко невежественными людьми, не имеющими знаний об истории полуострова, России и Украины.
«Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?» — подчеркнул он.
Константинов напомнил, что в Крыму уже провели честный референдум, после которого регион воссоединился с Россией. А Сикорскому он рекомендовал изучить историю «в перерывах между приступами русофобии».