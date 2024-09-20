Идея Польши передать Крым под мандат ООН является невежеством. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости» .

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.

Комментируя это высказывания, Константинов отметил, что «всякие эмиссары Запада» по приезде в Киев не могу не высказаться о Крыме. Однако делают это, будучи глубоко невежественными людьми, не имеющими знаний об истории полуострова, России и Украины.

«Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?» — подчеркнул он.

Константинов напомнил, что в Крыму уже провели честный референдум, после которого регион воссоединился с Россией. А Сикорскому он рекомендовал изучить историю «в перерывах между приступами русофобии».