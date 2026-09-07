Бывший главнокомандующий армией Армении сдал паспорт

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Армении генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от паспорта республики и заявил, что больше не посетит страну. Об этом он рассказал в интервью газете «Иравунк» .

Генерал сообщил, что сдал главный гражданский документ в консульстве Армении. После этого администрация уведомила его о лишении гражданства. Тер-Григорьянц объяснил решение несогласием с действиями нынешних властей республики.

«Что мне делать, когда в Армении пришли к власти люди, которые предали горстку оставшегося армянского народа и хотят уничтожить его с помощью турок?» — пояснил он.

Тер-Григорьянц участвовал в формировании Вооруженных сил Армении и ранее занимал должность их главнокомандующего. После отказа от паспорта генерал заявил, что покидает республику и возвращаться не планирует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву. Стороны планируют продолжить обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.