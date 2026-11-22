Detik: после пожара на фабрике в Индонезии пропали 43 человека

Пожар на предприятии PT Fonusa Agung Mulia в индонезийском районе Чиканде унес жизни трех человек. Еще 43 работника числятся пропавшими без вести, сообщило издание Detik со ссылкой на Национальное агентство по поиску и спасению.

Сотрудникам ведомства удалось вывести из здания 15 человек. Четверо из них получили травмы и ожоги, пострадавших доставили в больницу Hermina и клинику Modern.

Поисковая операция продолжается. Спасатели, пожарные и медики обследуют выгоревшие помещения и разбирают завалы. Родственники сотрудников собрались у территории фабрики, ожидая информации о судьбе близких.

Возгорание началось вечером 21 ноября. По предварительным свидетельствам работников, причиной мог стать сбой холодильного оборудования на третьем этаже. Хотя основное пламя удалось локализовать, на предприятии сохраняются задымление и отдельные очаги тления, затрудняющие поиски.

Ранее пожар на Пхукете унес жизни 11 человек.