Мир 01 мая 2024, 18:50 «Быстрой и тихой смертью». Надежды Зеленского на американский пакет помощи рухнули AC: Зеленский зря надеялся, что пакет помощи от США изменит ситуацию в зоне СВО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, поверив в способности нового пакета помощи от Соединенных Штатов повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом сообщило издание American Conservative.

Украинский лидер ранее заявлял, что помощь США в размере 61 миллиардов долларов даст ВСУ шанс на победу.

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«Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью», — указано в материале.

Пакета все-таки будет недостаточно, он не сможет изменить того факта, что Россия одерживает победу.

Ранее стало известно, что обещанные США вооружения уже начали поставлять Украине. Кроме того, страны обсуждают вопросы военной, финансовой и политической поддержки, в том числе планы совместного производства оружия на десятилетия вперед. Но Зеленского уже начали высмеивать и критиковать за очередные попытки выпросить помощь.