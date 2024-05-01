Зеленского осмеяли в США за очередную просьбу о помощи | 360°

Мир 01 мая 2024, 08:07 Зеленского осмеяли в США за очередную просьбу о помощи Конгрессвумен Боберт раскритиковала Зеленского за переговоры по помощи на 10 лет Официальный сайт президента Украины

Читать 360 в

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обманывать руководство США и в очередной раз выпрашивает у страны помощь для ВСУ. Об этом заявила член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X.

Она прокомментировала сообщение Зеленского о том, что он ведет переговоры с Белым домом о финансовой поддержке ВСУ на следующее десятилетие. Украинский лидер отмечал, что разрабатываемое соглашение о безопасности будет действовать вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом.

Реклама

«Мне казалось, что „взрослые, которые принимают решения“, говорили, что если мы просто отправим Украине эти 60 миллиардов долларов, то они победят [президента Владимира] Путина. Очередная ложь?», — задалась вопросом конгрессвумен.

Ранее Зеленский рассказал, что США и Украина обсуждают вопросы военной, финансовой и политической поддержки, в том числе планы совместного производства оружия. По словам президента, стороны разрабатывают схему поддержки на следующие 10 лет.