«План Маршалла» предложили разработать для Лос-Анджелеса
Los Angeles Times: губернатор Калифорнии предложил разработать «план Маршалла»
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил разработать новый «план Маршалла» для отстройки Лос-Анджелеса, сильно пострадавшего от пожаров. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.
«У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии „плана Маршалла“ и переосмыслением города», — заявил губернатор.
Он пообещал помощь всем, кто пострадал от стихии, и поручил приостановить действие экологических законов штата, чтобы его жители могли быстрее восстановить свои дома.
По данным газеты The Washington Post, разрушительные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса могли возникнуть из-за повторного возгорания, а первичное, предположительно, спровоцировал запуск фейерверков в новогоднюю ночь.
Пожарной службе города не хватило кадров, чтобы убедиться, что огонь полностью потушили, и из-за сильного ветра он разгорелся с новой силой.