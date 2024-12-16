Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Немецкий парламент в понедельник вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Об этом сообщил Bild .

Сам Шольц направил запрос о доверии еще в прошлую среду, 11 декабря. Теперь на повестке, вероятно, окажутся досрочные выборы, которые могут пройти 23 февраля.

В начале ноября Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Точкой отсчета кризиса считают день, когда возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП) министр финансов Кристиан Линднер покинул правительство.

Сам Шольц объяснял причину отставки Линднера нежеланием одновременно одобрить инвестирование в будущее ФРГ и повышение расходов на поддержку Украины.

Ранее в ходе выступления в парламенте Шольц заявил, что приехавшим в страну украинцам необходимо активно искать работу, либо им придется вернуться на родину. Кроме того, канцлер открыто признал поддержку Украины ради экономической выгоды.