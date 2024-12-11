Шольц подписал и направил в парламент ФРГ запрос о доверии в качестве канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, предает РИА «Новости» .

«Сегодня утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», — отметил чиновник.

Обсуждение вотума доверия в парламенте ФРГ запланировано на следующий понедельник, 16 декабря.

Ранее в своем выступлении в парламенте Шольц сказал, что украинцы, которые приехали в страну, должны активно искать работу. В противном случае им следует вернуться на родину. Кроме того, канцлер сообщил о намерении создать в Германии украинскую администрацию, которая будет заниматься координацией вопросов, связанных с беженцами.