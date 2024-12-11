Шольц открыто признал, что Украину поддерживают ради экономической выгоды

Германия поддерживает Украину ради экономической выгоды. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине, его слова привело РИА «Новости» .

«После конфликта мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия», — заявил Шольц.

Канцлер отметил, что в истории успеха этих стран большую роль сыграла немецкая экономика, которая получила от этого выгоду.

«Я хотел бы видеть нечто подобное в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну в стремлении к справедливому миру», — подчеркнул Шольц, обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Решение конфликта на Украине может пойти по одному из трех сценариев, в двух из них страну ждет разделение на части. Украина может превратиться в «европейский Израиль».