Будущий глава ЦРУ пообещал возобновить сотрудничество с Россией

США следует сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях. Претендент на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал в случае назначения настроить нового президента Дональда Трампа на восстановление связей. Он заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил CBS News .

Рэтклифф заявил о самой сложной обстановке в ​​сфере национальной безопасности за всю историю Штатов. Украинский кризис, по его словам, способен втянуть США в конфликт с ядерной державой. Кандидат призвал предотвратить превращение враждебных американо-российских отношений в непреднамеренную войну.

«Как директор ЦРУ я буду предупреждать президента, когда русские пытаются нанести ущерб интересам США, но я также буду давать президенту советы, когда есть возможности работать над взаимовыгодными результатами с Россией», — сказал он.

В прошлом Рэтклифф возглавлял Национальную разведку США, работал в сенате и конгрессе. Его кандидатуру считают более традиционной, чем остальные предложенные Трампом на должности в американском правительстве, например потенциальный глава Пентагона Питер Хегсет.